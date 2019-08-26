إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف يتضمن أهم أرقام الطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر.
وتضمن الإنفوجراف أرقام 20 جهة للطوارئ منها الإسعاف ومكافحة الإدمان والطب الوقائى والأمن العام والصحة والسكة الحديد وشرطة النقل والكهرباء والصرف الصحى.
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف يتضمن أهم أرقام الطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر.
وتضمن الإنفوجراف أرقام 20 جهة للطوارئ منها الإسعاف ومكافحة الإدمان والطب الوقائى والأمن العام والصحة والسكة الحديد وشرطة النقل والكهرباء والصرف الصحى.
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