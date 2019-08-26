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جامعة القاهرة تكرم الطالبة الحاصلة على " لقب العالم" فى مسابقة جسر اللغة الصينية.. صور

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:06 م
جامعة القاهرة تكرم الطالبة الحاصلة على " لقب العالم" فى مسابقة جسر اللغة الصينية.. صور تكريم الطالبة الحاصلة على " لقب العالم" فى مسابقة جسر اللغة الصينية
وائل ربيعى

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نظمت كلية الآداب بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين 26 أغسطس بقاعة المؤتمرات بالكلية، حفلًا لتكريم الطالبة بسنت سيد خليل لحصولها علي " لقب العالم " في مسابقة "جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات علي مستوي العالم"، بحضور الدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، والدكتور شريف شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد السميع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رجاء أحمد علي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بالكلية، والإعلامي عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب قسم اللغة الصينية، وأسرة الطالبة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استطاعت أن تحقق تقدمًا على كافة المستويات العالمية في التصنيفات والتعاون الدولي، والمسابقات الدولية، مشيرًا إلى أن فوز الطالبة بسنت لا يعبر عن كفاءتها فقط، لأنها خضعت لبرامج تأهيل وإعداد من قسم اللغة الصينية ومعهد كونفوشيوس بالجامعة، وفوزها يؤكد علي نجاح المؤسسة وقدرتها على الإعداد، ويوضح أن الدولة المصرية تعتني بأبنائها الذين يرفعون رأسها في المحافل الدولية.

وأشاد الدكتور أحمد الشربيني، في كلمته خلال الاحتفالية، بالإنجاز الذي حققه قسم اللغة الصينية وآدابها والذي يُعد قسمًا عملاقًا استطاع أن يثبت قدرته بجدارة على منافسة أقسام اللغة الصينية على مستوي الجامعات، ويقدم نماذج مشرفة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرًا إلى أن الكلية حصلت على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي رغم العدد الكبير لطلابها وتمتلك القدرة على تخريج كوادر قادرة على خدمة المجتمع وتنافس على الوظائف المختلفة، وتقدم بحثًا علميًا متميزًا.

وأكد عميد كلية الآداب، على تقديم الكلية كافة الرعاية والمساعدة للطلاب في الدراسة والتحصيل وبناء الذات، قائلاً: " طلاب كلية الآداب هم أمانة لدي الكلية ونقدم لهم كافة سبل الرعاية، والطالبة بسنت هي نموذج مشرف باعتبارها شخصية متكاملة الأركان استطاعت أن تمثل بلدها وجامعتها وكليتها باقتدار".

 

وقالت الدكتورة رحاب محمود، إن مسابقة "جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات على مستوي العالم"، هي مسابقة متميزة ومرت بالعديد من المراحل، فقد فازت الطالبة بسنت والطالب محمد جهاد من كلية الألسن جامعة عين شمس في المسابقة التمهيدية التي أجريت على مستوى الجامعات في مصر في إبريل الماضي، وسافرا لتمثيل مصر في المسابقات النهائية بمشاركة 144 متسابقا من 122 دولة، كانوا قد اختيروا من بين العديد من الطلاب الذين شاركوا في المراحل التحضيرية للمسابقة، واستطاعت الطالبة بسنت أن تحصد " لقب إفريقيا" وبعد أسبوع من الاستعدادات استطاعت الحصول علي " لقب العالم" في المسابقة.

وقالت الطالبة بسنت سيد خليل، إن قسم اللغة الصينية برئاسة الدكتورة رحاب محمود قدم لها كل الدعم للمشاركة في الأنشطة والمسابقات وغرس الثقة لديها، وتوجهت بالشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لدعمه المتواصل لها.

وأشاد والد الطالبة بسنت سيد خليل بمنظومة جامعة القاهرة التي إذا تم تطبيقها في العديد من المؤسسات بمصر سيكون هناك الملايين من بسنت، ووجه رسالة لكل طالب وطالبة بضرورة بذل الجهد والعمل والإصرار لتحقيق أهدافهم من أجل تقدم مصر.

وفي نهاية الحفل، قدم الدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب درع الكلية للطالبة بسنت سيد خليل، وهي تعد المرة الأولي التي تمنح فيها الكلية درعها لطالب.

 

 


كلية الاداب

جامعة القاهرة

جسر اللغة الصينية

محمد عثمان الخشت

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