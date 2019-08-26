فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز للزوج إجبار زوجته على إنفاق راتبها فى المنزل

كتب على عبد الرحمن

نشرت دار الإفتاء المصرية، بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها:" ما حكم الزوج الذى يجبر زوجته على وضع راتبها فى متطلبات المنزل، وينفق من ماله على متطلباته الشخصية فقط ؟.

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، :"مرتب الزوجة حق خاص بها، وليس واجب عليها أن تضع منه شيئا فى المنزل، وإن فعلت ذلك فهو هبة منها، من باب التفضل وحسن العشرة فقط".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء:"أما إجبار الزوج لزوجته على إنفاق راتبها فى المنزل فهو حرام شرعا ولا يجوز".