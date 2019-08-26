سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"الإسكان" تنفى طرح 93 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى للحجز

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:24 م
"الإسكان" تنفى طرح 93 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى للحجز مشروع الإسكان الاجتماعى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الإسكان، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية، عن قيام بنك التعمير والإسكان بفتح الباب لحجز 93 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات والمناطق التالية (حدائق أكتوبر – مدينة بدر – العاشر من رمضان – مدينة العبور الجديدة – المنتزه الجديدة بالإسكندرية – دمياط الجديدة – البحيرة – نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف – بورسعيد – الجيزة – الدقهلية – القليوبية – الفيوم – كفر الشيخ – مرسى مطروح – الوادي الجديد – السويس – أسوان – مدينة قنا الجديدة – مدينة الشروق – المنيا الجديدة – السادات).

وأوضحت أنه لا صحة لما يتم تداوله عن حجز وحدات إسكان اجتماعى بالمدن الجديدة والمحافظات بمساحة 120 مترا للوحدة، وبمقدم 14 ألف جنيه، وبقسط شهرى 400 جنيه، مشيرا إلى أن كل هذه التفاصيل غير صحيحة، وأنه تم تكذيب ونفى هذه الشائعة أكثر من مرة، ومع ذلك تعاود الانتشار مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى. 


وشددت الوزارة على  ضرورة التحرى عن صحة أى معلومة قبل نشرها، والسعى للحصول على المعلومات الخاصة بطرح الوحدات السكنية، من مصادرها الرسمية بوزارة الإسكان وجهاتها التابعة.

 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع الاسكان الاجتماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مى عبد الحميد: 66% من مستفيدى مشروع الإسكان الاجتماعى تحت متوسط خط الفقر

الأربعاء، 31 يوليه 2019 06:06 ص

البنك الدولى يشيد بمشروع الإسكان الاجتماعى فى توفير شقق لمحدودى الدخل.. ومى عبد الحميد: عدد المستفيدين 3.6 مليون مواطن.. الرئيس التنفيذي للصندوق تؤكد: من المتوقع أن يوفر المشروع ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل

السبت، 27 يوليه 2019 03:07 م

جهاز بدر يطرح تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بعد العيد

السبت، 20 يوليه 2019 12:33 ص

فيديو وصور.. نائب محافظ الأقصر يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي وتغطية الترع والوحدات الصحية بمدينة الطود

السبت، 29 يونيو 2019 04:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

نجيب ساويرس: السينما تنقذ الإنسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

نجيب ساويرس: السينما تنقذ الإنسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة