توزيع 10 أطنان لحوم أضاحى بالشرقية والمنوفية وجنوب سيناء

كتب إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الاوقاف الانتهاء من توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع 10 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم الاثنين بمحافظات : الشرقية ، والمنوفية ، وجنوب سيناء ، بواقع أربعة أطنان لكل من محافظتى : الشرقية ، والمنوفية ، و (2) طن لمحافظة جنوب سيناء.

وقالت الاوقاف أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى وصل حتى تاريخه 105 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء).