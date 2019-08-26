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توزيع 10 أطنان لحوم أضاحى بالشرقية والمنوفية وجنوب سيناء

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:38 م
توزيع 10 أطنان لحوم أضاحى بالشرقية والمنوفية وجنوب سيناء توزيع لحوم الاضاحى
كتب إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الاوقاف الانتهاء من توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع 10 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم الاثنين بمحافظات : الشرقية ، والمنوفية ، وجنوب سيناء ، بواقع أربعة أطنان لكل من محافظتى : الشرقية ، والمنوفية ، و (2) طن لمحافظة جنوب سيناء.
 
وقالت الاوقاف أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى وصل حتى تاريخه 105 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء).
 
 
 

لحوم الاضاحى

صكوك الاضاحى

وزارة الاوقاف

الاسر الاولى بالرعاية

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