أخبار × 24 ساعة.. مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع يستفيد منها 300 ألف طفل

كتب وليد عبد السلام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية .

مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع يستفيد منها 300 ألف طفل سنويا

صرف 2 مليار 447 مليون جنيه من معاشات يونيو فى اليوم الأول

بدء صرف السلع الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يونيو

"ياحلو يا مسكر".. التمور المصرية تقترب من أسواق بكين.. وفد صينى يزور مزارع النخيل ومناطق التعبئة قريبًا.. ومنظومة جديدة لتطوير الإنتاج.. وبرامج توعية للتوسع فى زراعة الأنواع التصديرية وأبرزها" البرحى"

طوارئ بمديريات الطب البيطرى لتلقى شكاوى غش اللحوم فى عيد الفطر

479 ألفا و 523 طالبا بأولى ثانوى أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم

فتح باب التقدم إلكترونيًا للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد

السكة الحديد تبدأ اليوم طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز أمام المسافرين

السكة الحديد والمترو يعلنان الطوارئ استعدادا لاستقبال العيد.. إلغاء أجازات القيادات ..وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام حركة القطارات.. واستمرار مد ساعات تشغيل خطوط المترو للساعة الثانية صباحا

قبل إصدار أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. الحكومة توجه بتقييم أداء رؤساء شركات توزيع الكهرباء .. 6 معايير تحدد مستوى الأداء على رأسها "شكاوى الفواتير".. وبدء التقييم منتصف يوليو المقبل عقب مرور 6 أشهر فى المنصب