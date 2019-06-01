بدء صرف السلع الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يونيو

بدأت شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، اليوم السبت، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

ويتم صرف العديد من السلع الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية مثل الزيت والسكر والمكرونة والأرز وغيرها من السلع الاخرى وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن شراء 40 ألف طن أرز أبيض مستورد معبأ طبيعى تام الضرب "قصير، متوسط" الحبة، للتسليم فى 7/25 إلى 2019/8/20 وتم قبول جميع العينات التى تقدمت من المناشيء "هندى، صينى، فيتنامى" فى اختبار الطهى، وتم التثبيت على أقلها سعراً وهو منشأ صينى.