مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع يستفيد منها 300 ألف طفل سنويا

كتب وليد عبد السلام

أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة، وجود اجتماعات مكثفة للبدء فى تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة ضعف السمع بين الأطفال.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة ستشمل المسح للكشف عن المرض وتوفير العلاج سواء بصرف السماعات التى تساعد على السمع أو بزرع القوقعة، متابعًا: لابد من حماية الأطفال وحديثى الميلاد من ضعف السمع ومخاطره .

وأوضح المصدر، تم تكليف قوائم الانتظار بمتابعة الإعداد للمبادرة وتنفيذها، مضيفًا سيستفيد منها 300 ألف طفل سنوًيا وهم حجم المواليد سنويًا، مؤكدًا أن جميع خدماتها بالمجان .