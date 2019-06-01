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479 ألفا و 523 طالبا بأولى ثانوى أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم

السبت، 01 يونيو 2019 09:52 م
479 ألفا و 523 طالبا بأولى ثانوى أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم الامتحانات
كتب محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي اختتموا اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.
 
 
وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوى، أن 479,523 طالب وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.
 
 
وشهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أداء 428,712 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية، من إجمالي مستهدف 454,193 طالب في 1979 مدرسة، فيما أدى 100,731 طالب الامتحان ورقيًا.
 
 
وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أدى 50,811 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية، من إجمالي مستهدف 54,000 طالب وطالبة في 705 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 5726 طالب وطالبة الامتحان ورقيًا.
 
 
وتلقت غرفة عمليات الصف الأول الثانوي عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية وتم التعامل معها بشكل فوري مراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب، وبيانها كالتالي: في محافظة الإسماعيلية ورد إلى غرفة العمليات شكوى بمدرسة المستقبل المتميزة من انقطاع الكهرباء، تم التوجيه بضرورة التواصل وحل المشكلة وتم التعامل مع الموقف بنجاح وتأدية الطلاب الامتحان إلكترونيا.
 
 
كما رصدت غرفة العمليات بمحافظة المنوفية أنه تم ضبط طالبين يقومون بالغش عن طريق "واتس آب"، تم التنبيه بعمل محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
وفي محافظة جنوب سيناء، وردت لغرفة العمليات ملاحظة بخروج عدد من الطلاب من لجنة الامتحان قبل الضغط على "إنهاء الامتحان"، تم التنبيه إنه لايوجد مشكلة لأن النظام الإلكتروني للامتحانات يحفظ الإجابات ويرسلها فور انتهاء زمن الامتحان.
 
 
وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 
 

 


التربية والتعليم

الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام

اللغة الأجنبية الأولى

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