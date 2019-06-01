صرف 2 مليار 447 مليون جنيه من معاشات يونيو فى اليوم الأول

أعلنت غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر يونيو على مدى ساعات اليوم عن انتظام عمليات صرف المعاشات فى يومها الأول حيث بلغ إجمالى حركات الصرف حتى الساعة الثالثة من مساء اليوم اليوم الاول من يونيو الى تنفيذ مليون وسبعمائة وسبعة ألف حركة صرف بقيمة إجمالية اثنين مليار وأربعمائة وسبعة وأربعين مليون جنيه.

واستعرضت وزارة التضامن الاجتماعى تقرير غرفة العمليات حيث أشار الى تسجيل مكاتب البريد 975 ألف 723 حالة صرف بقيمة مليار و473 مليون جنيه وتم تسجيل من منافذ الصندوقين عدد 210570 حالة بقيمة 342 مليون 780 ألف جنيه بينما تم تسجيل من الصرافات الآلية 520591 حالة بقيمة 631 مليونا 493 ألف جنيه.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من اليوم السبت الموافق 1 يونيو بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو، انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.