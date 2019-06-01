فتح باب التقدم إلكترونيًا للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم إلكترونيًا للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020 للأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائى وحتى 30 يونيو الجارى.

ويمكن لولى الأمر التعديل على الراغبات فى المدارس المتقدم عليها خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 من نفس الشهر، ولا يمكن أن يعدل على الرغبات بعد هذا التاريخ.

كما يجب كتابة محل السكن بشكل مفصل لأنه من أهم معايير القبول فى المدرسة وسن الطفل، على أن يتابع ولى الأمر مع المدرسة التى تم قبول ابنه فيها من خلال التطبيق الإلكترونى الخاص بالمدرسة، على أن يسلم ولى الأمر ملف ابنه إلى المدرسة ليتم فحصه من اللجنة المختصة بالمدرسة.

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