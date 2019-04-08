موجز الواحدة.. طرح الإعلان الحادى عشر بالإسكان الاجتماعى للحجز الاثنين المقبل

نشر "اليوم السابع" عددا من الأخبار والتقارير المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية أبرزها، إعلان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم البدء فى سحب كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الحادى عشر، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمكاتب البريد المُميكنة.

تأكيدا لما نشره "اليوم السابع"، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم البدء فى سحب كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الحادى عشر، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمكاتب البريد المُميكنة، بالمحافظات المطروح بها الوحدات، ابتداء من يوم الاثنين 15/4/2019، بينما يبدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإلكتروني (www.shmff.gov.eg)، من 22/4/2019 : 30/4/2019، لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ولجميع المواطنين (متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة)، لمدة شهر كامل ابتداءً من 1/5/2019 : 31/5/2019.





ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا لمتابعة التحضيرات والاستعدادات الجارية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية من الجانبين.





اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى للعام الدراسى الحالى 2018/2019،.. "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات مواعيد وأيام الامتحانات، التى تتم من خلال جهاز التابليت لنحو 600 ألف طالب على مستوى الجمهورية.





أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكى الأسبق مارك كيميت أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الولايات المتحدة هامة للغاية خاصة وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية وينبغى تعزيزها .

وقال كيميت، فى تصريحات خاصة لقناة (اكسترا نيوز) الفضائية اليوم الاثنين، إنه "من المقرر أن تتناول مباحثات الرئيس السيسى مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب العلاقات المشتركة بين البلدين لاسيما فى مجال مكافحة الإرهاب، والنواحى الاقتصادية ".





عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الاثنين، لمتابعة الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وذلك بحضور وزراء التموين، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والإسكان، ونائبى وزيرى الكهرباء والمالية ومسئولى عدد من الجهات المعنية.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.





روجت صحيفة "بارما كوديديانو" الإيطالية لزيارة القاهرة، وقالت: "القاهرة مدينة قديمة رائعة، بها العديد من الأماكن التى تستحق عن جدارة الزيارة والرؤية والمعرفة، فبها جمال ومعالم سياحية لا مثيل لها".





شائعات كثيرة ترددت حول التعديل المقترح بمادة 185 بشأن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، حيث نجد أصواتا مغرضة تتحدث عن أن هذه المادة محاولة للتدخل فى استقلال القضاء، رغم أن المادة بعيدة تماما عن استقلال القضاء ولا تمسه، بل إنها تستهدف فقط النظر فى الأمور المشتركة ما بين الجهات والهيئات القضائية المتعددة وما بين السلطة التنفيذية.