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رئيس الوزراء يتابع التحضيرات الجارية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:26 م
رئيس الوزراء يتابع التحضيرات الجارية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا لمتابعة التحضيرات والاستعدادات الجارية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية من الجانبين. 
 
ويتناول الاجتماع التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف القطاعات وتعزيز الاستثمارات المشتركة. 
 
وكان رئيس الوزراء العراقى قد أشار خلال زيارته الأخيرة لمصر إلى أن العراق ومصر بلدان غير متجاورين، ولكن بينهما الكثير من الروابط العميقة، والعلاقات التاريخية، والثقافات المتقاربة، والمصالح المشتركة، لافتا إلى أهمية اللقاءات الثنائية بين الجانبين فى التوصل إلى رؤية مشتركة واضحة قابلة للتنفيذ، بصورة عملية، لتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
 
 
 

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