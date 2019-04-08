الحكومة: نعمل على زيادة المخزون من السلع الاستراتيجية لفترة تصل لـ6 أشهر

كتبت هند مختار

- وزير التموين: سيتم طرح كيلو الفول بـ 14 جنيها فقط من خلال 220 موقعا لمعارض أهلا رمضان اعتبارا من 20 أبريل

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الاثنين، لمتابعة الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وذلك بحضور وزراء التموين، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والإسكان، ونائبى وزيرى الكهرباء والمالية ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، وتفادى أى نقص فى الكميات المعروضة من السلع، حتى لا ترتفع أسعارها، مع العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار تناسب ذوى الدخول المحدودة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى البروتوكول الموقع بين وزارة التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأهمية الاستفادة من بنود البروتوكول فى تحقيق وفرة فى السلع، خاصة الخضراوات واللحوم والأسماك، بما ينعكس على تخفيض أسعارها.

من جانبه، استعرض الدكتور علي مصيلحى وزير التموين موقف مخزون السلع الاستراتيجية، حيث أشار إلى أن وزارة التموين تعمل حاليا على زيادة المخزون ليكفى فترة تتراوح بين 5-6 أشهر بعدما كان يتم الاكتفاء بمخزون 3 أشهر فقط.

وأكد مصيلحى تزايد المخزون الاستراتيجى من القمح والسكر والزيت، بالإضافة إلى توافر كميات كافية من اللحوم الحية التى لا توجد أية مشكلات حاليا فى كمياتها، وكذا الدواجن المجمدة.

وأضاف أن الكميات التى تم استيرادها من الفول أسهمت فى انخفاض السعر، حيث سيتم طرح كيلو الفول بـ 14 جنيها فقط من خلال 220 موقعا لمعارض أهلا رمضان اعتبارا من 20 أبريل.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بطلب موافاته بتقرير أسبوعى حول موقف السلع الأساسية وكمياتها، بما فيها مصادر الطاقة وأسطوانات البوتوجاز، وكذا مؤشرات نقص المعروض من أية سلعة، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات فورية لتعويض النقص.