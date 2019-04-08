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مساعد وزير الدفاع الأمريكى الأسبق: زيارة السيسى إلى واشنطن هامة للغاية

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:17 م
مساعد وزير الدفاع الأمريكى الأسبق: زيارة السيسى إلى واشنطن هامة للغاية الرئيس السيسى
واشنطن (أ ش أ)
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أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكى الأسبق مارك كيميت أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الولايات المتحدة هامة للغاية خاصة وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية وينبغى تعزيزها .

وقال كيميت، فى تصريحات خاصة لقناة (اكسترا نيوز) الفضائية اليوم الاثنين، إنه "من المقرر أن تتناول مباحثات الرئيس السيسى مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب العلاقات المشتركة بين البلدين لاسيما فى مجال مكافحة الإرهاب، والنواحى الاقتصادية ".

وأضاف "أعتقد دائما أنه من المهم للغاية أن يتقابل الرؤساء مع بعضهم البعض، فإذا نظرنا إلى الطريقة التى يعمل بها الرئيس ترامب فنجد أنه لا يعمل من خلال طبقات معقدة من البيروقراطية، وإنما يحتاج إلى التحدث مع الرؤساء وجها إلى وجه..وبالتالى من الجيد أن يأتى الرئيس السيسى إلى واشنطن" .

ويبدأ الرئيس السيسى اليوم زيارة رسمية للولايات المتحدة تستمر 3 أيام تلبية لدعوة من ترامب .

وتعد هذه هى الزيارة الثانية للرئيس السيسى على المستوى الرسمى، لكنها تعد سابع زيارة للرئيس للولايات المتحدة منذ توليه الحكم فى صيف عام 2014 .

 


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