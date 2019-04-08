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صحيفة إيطالية تروج لزيارة القاهرة: تضم معالم سياحية لا مثيل لها

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:21 ص
صحيفة إيطالية تروج لزيارة القاهرة: تضم معالم سياحية لا مثيل لها النيل فى القاهرة - ارشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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روجت صحيفة "بارما كوديديانو" الإيطالية لزيارة القاهرة، وقالت: "القاهرة مدينة قديمة رائعة، بها العديد من الأماكن التى تستحق عن جدارة الزيارة والرؤية والمعرفة، فبها جمال ومعالم سياحية لا مثيل لها".
 
وأشارت الصحيفة، إلى وجود نهر النيل الذى يمثل أحد وسائل الرفاهية التى يستمتع بها السياح فى القاهرة، هذا فضلا عن المتحف المصرى، وهما أكثر ما يجذب السياح فى القاهرة، فالمتحف يعتبر أكبر متحف فى العالم يعرض الحضارة المصرية القديمة، حيث توجد بداخله رحلة حقيقية عبر الزمن، رحلة عبر الأقنعة الجنائزية، واكتشافات من جميع الأنواع التى تتحدث عن الحياة اليومية للمصريين القدماء، والتماثيل المهيبة المكرسة قبل كل شئ لآلهتهم، وكلها مرتبطة بهذه الحضارة القديمة غير العادية، والتى لا تزال حتى اليوم تخفى العديد من الألغاز التى لم يتم حلها.
 
وأشارت الصحيفة،  إلى وجود 10 مليون مسيحى يعيشون مع المسلمين فى سلام واحترام متبادل، لافتة إلى أن الحى القبطى يستحق الزيارة، فيوجد فى هذا الحى العديد من الكنائس القبطية البسيطة، ولكن فى الوقت نفسه تعيد على الفور الطراز الفريد من نوعه لمبانى العصور الوسطى.
 
 

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