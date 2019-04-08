تعرف على مواعيد جدول امتحانات الصف الأول الثانوى فى نهاية العام الدراسى

كتب محمود طه حسين

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى للعام الدراسى الحالى 2018/2019،.. "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات مواعيد وأيام الامتحانات، التى تتم من خلال جهاز التابليت لنحو 600 ألف طالب على مستوى الجمهورية.

1ـ يؤدى الطلاب يوم الأحد 19 مايو امتحان اللغة العربية.

2ـ يختبر الطلاب يوم الاثنين 20 مايو فى مادة الأحياء.

3ـ الثلاثاء 21 مايو فى اللغة الأجنبية الثانية.

4ـ الأربعاء 22 مايو فى مادة الجغرافيا.

5ـ الخميس 23 مايو اللغة الأجنبية الأولى.

6ـ والأحد 26 مايو فى مادة الرياضيات.

7ـ والاثنين 27 مايو فى مادة الفلسفة والمنطق.

8ـ والثلاثاء 28 مايو فى الفيزياء.

9ـ والأبعاء 29 مايو فى مادة التاريخ.

10ـ والخميس 30 مايو المقبل فى مادة الكيمياء.