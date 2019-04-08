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تعرف على مواعيد جدول امتحانات الصف الأول الثانوى فى نهاية العام الدراسى

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:20 م
تعرف على مواعيد جدول امتحانات الصف الأول الثانوى فى نهاية العام الدراسى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى للعام الدراسى الحالى 2018/2019،.. "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات مواعيد وأيام الامتحانات، التى تتم من خلال جهاز التابليت لنحو 600 ألف طالب على مستوى الجمهورية.

1ـ يؤدى الطلاب يوم الأحد 19 مايو امتحان اللغة العربية.

2ـ يختبر الطلاب يوم الاثنين 20 مايو فى مادة الأحياء.

3ـ  الثلاثاء 21 مايو فى اللغة الأجنبية الثانية.

4ـ  الأربعاء 22 مايو فى مادة الجغرافيا.

5ـ  الخميس 23 مايو اللغة الأجنبية الأولى.

6ـ والأحد 26 مايو فى مادة الرياضيات.

7ـ والاثنين 27 مايو فى مادة الفلسفة والمنطق.

8ـ والثلاثاء 28 مايو فى الفيزياء.

9ـ والأبعاء 29 مايو فى مادة التاريخ.

10ـ  والخميس 30 مايو المقبل فى مادة الكيمياء.

 

 

 

 


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جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

امتحانات أولى ثانوى

امتحانات أولى ثانوى 2019

امتحانات الصف الأول الثانوى 2019

جدول امتحانات أولى ثانوى

امتحانات الثانوية العامة




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