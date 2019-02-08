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استمرار التحقيقات مع منى فاروق وشيما فى واقعة الفيديو الإباحى

الجمعة، 08 فبراير 2019 05:06 م
استمرار التحقيقات مع منى فاروق وشيما فى واقعة الفيديو الإباحى منى فاروق
كتب كريم صبحي
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تتواصل التحقيقات مع فتاتى الفيديو الإباحي، حيث أرشدت منى فاروق وشيما الحاج عن مكان تصوير الفيديو الفيديو الجنسى بأحد الشقق فى ميدان لبنان بدائرة العجوزة.
 

واعترفت الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج، بعد القبض عليهما بتهمة ارتكاب فعل فاضح من خلال ظهورهن فى مقاطع جنسية برفقة مخرج مشهور، وهم يمارسون الجنس والشذوذ، وأكدتا أن الواقعة بزعم التغرير بهن.

 
 

البداية كانت بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذة المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.

 
العقار الذي تم تصوير الفيديو به
العقار الذي تم تصوير الفيديو به

 
شقة المخرج بميدان لبنان
شقة المخرج بميدان لبنان

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة

مكان تصوير الفيديو
مكان تصوير الفيديو

 


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القبض على الممثلة منى فاروق و شيما الحاج بتهمة ارتكاب فعل فاضح

منى فاروق

شيما الحاج

الفيديو الاباحى

فيديو شيما

فيديو منى فاروق




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