استمرار التحقيقات مع منى فاروق وشيما فى واقعة الفيديو الإباحى

كتب كريم صبحي

تتواصل التحقيقات مع فتاتى الفيديو الإباحي، حيث أرشدت منى فاروق وشيما الحاج عن مكان تصوير الفيديو الفيديو الجنسى بأحد الشقق فى ميدان لبنان بدائرة العجوزة.

واعترفت الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج، بعد القبض عليهما بتهمة ارتكاب فعل فاضح من خلال ظهورهن فى مقاطع جنسية برفقة مخرج مشهور، وهم يمارسون الجنس والشذوذ، وأكدتا أن الواقعة بزعم التغرير بهن.

البداية كانت بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذة المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.