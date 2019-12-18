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رغم فوائده.. النوم لفترات طويلة بالليل وفى القيلولة يعرضك للسكتة الدماغية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:14 م
رغم فوائده.. النوم لفترات طويلة بالليل وفى القيلولة يعرضك للسكتة الدماغية النوم لفترات طويلة يعرضك للاصابة بالسكتة الدماغية
كتبت أمل علام

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قال موقع" WebMD "، إذا كنت من الأشخاص الذين ينامون 9 ساعات، أو أكثر في الليلة، أو ينامون فى القيلولة فترة طويلة بعد الظهر، فانت أكثر عرضه لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حسبما تشير دراسة صينية جديدة.

النوم فى القيلولة يعرضك لخطر الاصابة بالسكتة الدماغية
النوم فى القيلولة يعرضك لخطر الاصابة بالسكتة الدماغية

وفقًا للبحث، فإن الأشخاص الذين ينامون، ويغفون لفترة طويلة قد يزيدون من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 85%، يمكن أن تؤدي غفوة منتصف النهار المنتظمة لمدة 90 دقيقة، إلى زيادة المخاطرة بنسبة 25%، مقارنة بعدم القيلولة أو القيلولة لمدة 30 دقيقة فقط.

الاصابة بالسكتة الدماغية
الاصابة بالسكتة الدماغية

وقال موقع WebMd يجب على الناس، خاصة البالغين في منتصف العمر وكبار السن، إيلاء المزيد من الاهتمام لوقتهم في السرير، أثناء محاولتهم النوم وقيلولة النهار، ونوعية النوم، لأن المدة المناسبة للنوم والغفوة، والحفاظ على نوعية نوم جيدة قد تكمل تدخلات سلوكية أخرى للوقاية من السكتة الدماغية.

  وحذرت الدكتورة شياومين تشانج، وهي أستاذة في قسم الصحة المهنية والبيئية بجامعة هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا في ووهان، بالصين، من أن هذه النتائج لا تثبت أن القيلولة والنوم يسببان للسكتة الدماغية، ولكن هناك ارتباط، ليس من الواضح كيف يرتبط النوم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومع ذلك، فقد وجدت دراسات أخرى أن النوم الزائد، وسوء نوعية النوم مرتبطان بارتفاع الكوليسترول في الدم والسمنة، وكلاهما عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

النوم مفيد ولكن
النوم مفيد ولكن..

بالنسبة للدراسة، جمع فريق تشانغ بيانات عن حوالي 32 ألف شخص في الصين بمتوسط عمر 62 عامًا، وخلال 6 أعوام من المتابعة، عانى أكثر من 1500 مشارك من سكتة دماغية.

كثرة النوم فى القيلولة يعرضك للسكتة الدماغية
كثرة النوم فى القيلولة يعرضك للسكتة الدماغية

أخذ الباحثون في الاعتبار العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين، ومع ذلك، وجدوا أن أولئك الذين ينامون 9 ساعات أو أكثر في الليلة، هم أكثر عرضة بنسبة 23 % لسكتة دماغية، مقارنة مع الأشخاص الذين ينامون 7ساعات أو أقل في الليلة.

كثرة النوم خطر على صحتك
كثرة النوم خطر على صحتك

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون ساعات طويلة في الليل، ويأخذون غفوة طويلة خلال النهار هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، تم ربط النوم المضطرب أيضًا بزيادة 29% في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مقارنةً بالأشخاص الذين كانت جودة نومهم جيدة.


النوم

النوم والسكتة الدماغية

نوم القيلولة

النوم ليلا

تاثير النوم على الانسان

النوم لمدة 9 ساعات

السكتة الدماغية

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