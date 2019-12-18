سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة: اضطرابات النوم ليلاً ترفع خطر الإصابة بالصداع النصفي

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:00 ص
دراسة: اضطرابات النوم ليلاً ترفع خطر الإصابة بالصداع النصفي الصداع النصفى
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ما يقرب من نصف جميع المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي يبلغون عن اضطراب النوم كمصدر لصداعهم، لكن العلاقة بين النوم والصداع النصفي ليست مفهومة جيدا أو مدروسة جيدا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أجرى باحثون من مستشفى بريجهام أكبر دراسة باستخدام مقاييس موضوعية للنوم حتى الآن لتقييم العلاقة بين النوم والصداع النصفي.

ولاحظ الفريق أن الوقت الذى يتم قضاؤه فى السرير مع عدم النوم كان مرتبط بظهور الصداع النصفى ليس فى اليوم التالى فقط، ولكن فى اليوم التالى لذلك.

ولم يجد الفريق أن انخفاض جودة النوم المبلغ عنها ذاتيًا ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالصداع النصفي.

وقالت المؤلفة المقابلة "سوزان بيرتيش"، الطبيبة فى قسم اضطرابات النوم فى بريجهام، أن تجزئة النوم ترتبط مع احتمالات أعلى من وجود الصداع النصفى فى اليوم الأول.

وأضافت "بيرتيش": وجدنا أن انخفاض كفاءة النوم، وهو مقدار الوقت الذى تستيقظ فيه فى السرير عندما تحاول النوم، يرتبط بالصداع النصفى لا فى اليوم التالى مباشرة، ولكن فى اليوم التالى لذلك.

 

 


الصداع النصفى

النوم

اسباب الصداع النصفى

اضرار الصداع النصفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روشتة مرورية تحذيرية لمنع حوادث الشبورة.. وأرقام هاتفية للاستغاثة

روشتة مرورية تحذيرية لمنع حوادث الشبورة.. وأرقام هاتفية للاستغاثة

محمد إمام وأمينة خليل بـ"البارشوت" في كواليس فيلم لص بغداد

محمد إمام وأمينة خليل بـ"البارشوت" في كواليس فيلم لص بغداد

أحمد السقا من كواليس فيلم العنكبوت: "خلص الكلام".. وغادة عبد الرزاق أول المهنئين

أحمد السقا من كواليس فيلم العنكبوت: "خلص الكلام".. وغادة عبد الرزاق أول المهنئين

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم الانتظار

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم الانتظار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة