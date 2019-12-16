أوميجا3 تساعد فى إفراز مواد لعلاج الالتهابات وتقلل لزوجة الدم لمنع الجلطات

كتبت أمل علام

كشفت جمعية القلب الأمريكية، إنه منذ فترة طويلة ترتبط الكثير من الأطعمة مثل الأسماك، وبذور الكتان، وأحماض أوميجا 3 الدهنية بصحة القلب، والأوعية الدموية، ويدرس بحث جديد في علم الأحياء كيف يمكن أن تعمل، فقد كشفت دراسة نشرت مؤخرا في مجلة Circulation Research الأمريكية، أن مكملات زيت السمك التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، قللت من الالتهاب.

وقال الدكتور جيسموند دالي، والذي أجرى الدراسة مع زملائه، في معهد ويليام هارفي للأبحاث بجامعة كوين ماري بلندن: لقد استخدمنا الجزيئات كمؤشرات حيوية لإظهار كيفية استخدام أحماض أوميجا 3 الدهنية من أجسامنا، ولتحديد ما إذا كان إنتاج هذه الجزيئات لها تأثير مفيد على خلايا الدم البيضاء من عدمه.

وقد أعطى الباحثون 22 متطوعًا صحيًا تتراوح أعمارهم بين 19 و37 عاما 3 جرعات مختلفة من مكمل زيت السمك، الذي يحتوي على مزيج من أحماض أوميجا 3 الدهنية، ثم اختبروا دم المشاركين على فترات زمنية متفاوتة، لمعرفة مستويات جزيئات معينة مضادة للالتهابات، وجد أن تلك الأحماض الدهنية تنتجها.

وجد الباحثون، أن مكملات زيت السمك زادت من مستوى الجزيئات المضادة للالتهابات لمدة تصل إلى 24 ساعة، على الرغم من أنه ما زال من غير الواضح من الدراسة ما إذا كانت هذه الجزيئات تقلل من أمراض القلب، والأوعية الدموية، إلا أنها تزيد من إنتاج الخلايا المتخصصة التي تدمر البكتيريا وتزيل الخلايا الميتة، كما أنها تجعل الصفائح الدموية أقل لزوجة، مما يقلل من تكوين جلطات الدم، وقد أثبتت الجزيئات أيضًا أنها تلعب دورًا في تجديد الأنسجة.

قاد الدكتور ديباك بهات، أخصائي أمراض القلب في مستشفى بريجهام، ومستشفى النساء وأستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، دراسة نشرت في وقت مبكر من هذا العام تظهر فيها وصفة طبية تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تسمى EPA (إيثيل إيكوسابنت)، حيث إنها أدت بشكل كبير لانخفاض النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وكذلك الوفيات الناجمة عن هذه الأسباب، في الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب، والأوعية الدموية، أو كانوا عرضة لخطر كبير.

وأكد ديباك بهات، الذي لم يشارك في الدراسة الجديدة: "كانت هناك تجارب سريرية عشوائية كبيرة لآلاف الأشخاص الذين نظروا إلى مكملات أوميجا 3، التي لم تثبت فائدتها، وهذا يتماشى مع الاستشارات العلمية لعام 2019، من جمعية القلب الأمريكية، التي حذرت الناس لتجنب مكملات أوميجا 3 غير المنظمة، مضيفة إنه في حين أن هذه المكملات الغذائية قد تقلل قليلا من خطر الوفاة بعد نوبة قلبية، أو فشل القلب، فإنها لا تمنع أمراض القلب.

كما وجدت مدرسة تشان للصحة العامة، ومستشفى بريجهام، ومستشفى النساء، علاقة بين مكملات أوميجا 3 اليومية، وتقليل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، ولكن بجرعات أعلى على ما يبدو لتوفير أعظم الفوائد.

لكن هناك طرقًا أثبتت جدواها لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وبدلاً من تناول مكملات زيت السمك، والتي لا تخضع للتنظيم من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، أوصت الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، بالتحدث مع أطبائهم حول العلاجات المثبتة مثل الستاتين، والنشاط البدني، والنظام الغذائي.

وقال بهات "هناك أشياء يمكن أن تساعد حقًا في ممارسة الرياضة لمدة ساعة في اليوم، وتبني نظام غذائي غني بالفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، ربما تكون الأحماض الدهنية أوميجا 3، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل التوصية بالمكملات.

وقال دالي إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاكتشاف ما إذا كانت الأحماض الدهنية لها نفس التأثيرات المضادة للالتهابات، لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، والذين يعانون بالفعل من أمراض القلب.

وأشار إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض التهابية مزمنة، لا ينتجون نفس عدد هذه الجزيئات المضادة للالتهابات التي ينتجها الأشخاص الأصحاء، موضحا إن الإنزيمات التي تنتج (الجزيئات) لا تعمل بشكل مناسب في هؤلاء المرضى.