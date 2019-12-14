موجز 6.. الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.

واقرأ ايضا

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.

محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة ليفربول ضد واتفورد

اختار موقع "هوسكورد" العالمي محمد صلاح، نجم منتخب مصر، أفضل لاعب في مباراة ليفربول وواتفورد التي أقيمت اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل.

صور.. الحماية المدنية تنقذ سيدتين و5 أطفال من انهيار سلم عقار بباب الشعرية

أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اسرة من سيدتين وخمسة أطفال بعد انهيار سلم عقار بباب الشعرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، أخطر اللواء اشرف الجندى مدير الأمن.

وزير النقل يتابع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي

أجرى م وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية، اليوم السبت، بميناء الإسكندرية حيث بدأت الجولة بتفقد كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء والذي سيتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه، وجاري تسليم الموقع لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق احدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

المعارضة القطرية: تميم موَّل حملة إعلامية بـ 5 ملايين دولار لاستهداف قادة العرب

أكد موقع قطريليكس، أن أمير قطر تميم بن حمد، لا يزال ينفذ مخططه التخريبي بالمنطقة على حساب الشعب وأمواله، لافتا أن تميم رصد 5 ملايين دولار من أجل تمويل حملات إعلامية مدفوعة لصحف وقنوات عربية وأجنبية ضد بعض القادة العرب.

على خطى حفيد حسن البنا.. مدرس جامعى إخوانى يتحرش بطالبة فى تونس.. صور

على خطى المتحرش طارق حسن حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، تحرش أستاذ جامعى منتمى لحركة النهضة – إخوان تونس- بطالبات تونسيات، حسبما كشف الشاب رياض جراد، الأمين العام لاتحاد طلبة تونس.

على عبدالعال يلتقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى

التقى الدكتورعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، وذلك على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ .

ضبط 1723 قضية تهرب ضريبى بمبلغ 2 مليار جنيه خلال أسبوع

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة من ضبط 1723 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، خلال الأسبوع الماضى، بقيمة بلغت 2,080,546,147 جنيه مصري- 1,652,400 عملات أجنبية مختلفة.

رسالة منتدى شباب العالم تتحقق من على مصابيح شجرة الكريسماس.. تحيا مصر

دوٌن المئات من شباب العالم من الحاضرين بمنتدى شباب العالم، أمنياتهم وأحلامهم على «مصابيح شجرة رأس السنة»، التى وضعتها إدارة منتدى شباب العالم هذا العام، فى نسخته الثالثة، المقامة فى مدينة شرم الشيخ، والذى يتزامن مع بدأ الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية 2019.

مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية

تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية فى المدة من 15 إلى 19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الأفريقية .

القوى العاملة: تحصيل 8 ملايين جنيه مستحقات مصريين بالرياض

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع حل مشاكل العمالة المصرية التي قدمت شكاوى للمكتب ولها مستحقات لدى أصحاب الأعمال والشركات، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله لهم 1.9 مليون ريال سعودي، أي ما يوازي 8 ملايين و390 ألفا و211 جنيها مصريا تقريبا.

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر غدا الأحد، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

صحفية تليفزيونية أمريكية: منتدى شباب العالم فرصة لتبادل الأفكار.. أتاح لى الفرصة لقاء شخصيات عديدة من دول مختلفة.. إيزابيلا: سعيدة جدا فى مصر وشرم الشيخ.. الجو رائع ويدعو للراحة والهدوء

كانت تسير بين قاعات منتدى شباب العالم، وعلى وجهها ابتسامة رائعة، ترسلها لكل المحيطين بها، وعلى الرغم من أنها لم تتعلم من العربية إلا «شكرا» إلا أنها لم تجد صعوبة في التعامل مع الأشخاص حولها رغم اختلاف لغاتهم.. كان لـ «اليوم السابع» هذا اللقاء مع الصحفية التليفزيونية «إيزابيلا».. والحديث عن رأيها في أول زيارة لها في مصر، ومدينة شرم الشيخ.