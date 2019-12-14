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السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:30 م
السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور الرئيس فى جولة بالدراجة الهوائية بشوارع شرم الشيخ
شرم الشيخ- محمد الجالى

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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الرئيس يتجول فى شوارع شرم الشيخ بالدراجات
 
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جولة الرئيس السيسى بشوارع شرم
 
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الرئيس السيسى فى جولة بالدراجات
 
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جولة للرئيس السيسى بشوارع شرم الشيخ
 
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الرئيس يتفقد شوارع شرم الشيخ
 
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الرئيس السيسى فى شرم الشيخ
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الرئيس السيسى يتجول فى شوارع شرم على الدراجة
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الرئيس بشوارع شرم
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جولة الرئيس فى شوارع شرم
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الرئيس يتجول فى شرم الشيخ بالدراجة الهوائية
WhatsApp Image 2019-12-14 at 12.23.16 PM
جولة الرئيس السيسى على الدراجة الهوائية بشوارع شرم الشيخ

 


السيسي

شرم الشيخ

رئاسة الجمهورية

اليوم السابع بلس

جولة بالدراجة

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