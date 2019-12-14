السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

شرم الشيخ- محمد الجالى

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.