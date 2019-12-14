السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
الرئيس يتجول فى شوارع شرم الشيخ بالدراجات
جولة الرئيس السيسى بشوارع شرم
الرئيس السيسى فى جولة بالدراجات
جولة للرئيس السيسى بشوارع شرم الشيخ
الرئيس يتفقد شوارع شرم الشيخ
الرئيس السيسى فى شرم الشيخ
الرئيس السيسى يتجول فى شوارع شرم على الدراجة
الرئيس بشوارع شرم
جولة الرئيس فى شوارع شرم
الرئيس يتجول فى شرم الشيخ بالدراجة الهوائية
جولة الرئيس السيسى على الدراجة الهوائية بشوارع شرم الشيخ
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