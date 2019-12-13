القوى العاملة: صرف 124 ألف جنيه مستحقات وتعويضات لـ 6 مصريين بالأردن

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت 4962 ديناراً أردنياً، أى ما يوازى 124 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن حل شكوى العامل "نادر.ع.ع" ضد كفيله "أحمد.ص" بحصول العامل على إجازة سنوية لمدة شهرين.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وبمتابعة هذه الشكاوى مع المستشار العمالى بالأردن، أشرف الحرايرى، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "علي.ر" ضد الكفيل "أحمد.س" وصرف مبلغ 500 دينار ما يعادل 12500 جنيه مصرى واستلام جواز السفر.

كما تم حل شكوى "مصطفي.م.م" ضد الكفيل "سامر.م" حجز، وصرف مبلغ 2500 دينار ما يعادل 62500 جنيه مصرى واستلام جواز السفر، وحل شكوى العامل "محمد.أ" ضد الكفيل "أمجد.م" وصرف مبلغ 1100 دينار، ما يعادل 27500 جنيه مصرى واستلام جواز السفر، وشكوى العامل "عابد. س" ضد الكفيل "قاسم .أ" وصرف مبلغ 250 دينارا، ما يعادل 6250 جنيها مصريا.

وتم صرف راتب تقاعد لورثة المرحوم "إبراهيم.م.أ" من أول يناير 2018 تاريخ الوفاة ، مع صرف مبلغ 500 دينار، ما يعادل 12500 جنيه مصرى مصروفات جنازة، وصرف راتب تقاعد لورثة المرحوم إسماعيل.ع.أ" ، وذلك بعد تقديم شكوى للضمان الاجتماعى بحدوث حادث للمتوفى مع عدم إدراج الشركة اسمه فى الضمان الاجتماعي، وقد أدت الشكوى إلى صرف راتب للورثة وتم أيضا استلام مبلغ نقدى كتعويض، وصرف تعويض الدفعة الواحدة لورثة المرحوم أسامه بقيمة 112.50 دينار ما يعادل 2800 جنيه مصرى.