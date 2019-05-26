ضبط 258 قضية تهرب ضريبى وأموال عامة و25 "مصنفات فنية" فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن الإقتصادى، حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون، إذ نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم فى ضبط 244 قضية تهرب ضريبى، و14 قضية أموال عامة.

وتوزعت قضايا التهرب الضريبى على: الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهى، والتحرى المدين لمصلحة الضرائب.

وفى سياق متصل، شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، وأسفرت عن ضبط 14 قضية أموال عامة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عن ضبط 25 قضية متنوعة، توزعت بين المصنفات السمعية والبصرية، والملكية الفكرية، وبث الفضائيات.