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"الفرنسية للتنمية" تمول تطوير ترام الرمل فى الإسكندرية بـ 100 مليون يورو

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:59 م
"الفرنسية للتنمية" تمول تطوير ترام الرمل فى الإسكندرية بـ 100 مليون يورو وزير النقل المهندس كامل الوزير
كتب رضا حبيشى

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عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع وفد وكالة التنمية الفرنسية (AFD) لبحث الوضع الحالى للمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو وكذلك نتائج عمل ورشتى العمل اللتان تم تنظيمها بالتنسيق بين الوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة الانفاق بخصوص المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الفرنسية للعاملين بوزارة النقل للاستفادة من التجارب العالمية فى مجال تصميم وإدارة خطوط المترو ونظم الإعلانات بها والفرص الاستثمارية المختلفة بقطاع المترو .

وأكد الوفد على أهمية هذه الورش التى تشهد حضوراً مكثفاً من الشركات الفرنسية المهتمة بقطاع السكك الحديدية والمترو والمهتمة بمجال التسويق الإعلانى بهما ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد ثلاث ورش عمل أخرى فى يناير وفبراير 2020 يعقبها ورشة عمل كبرى للخروج بالنتائج والتوصيات النهائية الخاصة بهذه المجالات.

كما تباحث الجانبان حول الجزء الثانى من برنامج المساعدة الفنية والمخصص لدراسات النقل حيث تم الإتفاق على التعاون الإستثمارى بين الجانبين فى الدراسة الخاصة بمحطة فيكتوريا التبادلية التى ستربط مترو أبو قير المستقبلى وترام الرمل بعد إعادة تأهيلة .

وفيما يتعلق بالتعاون المشترك لإعادة تأهيل ترام الرمل والذى ستساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بـ 100 مليون يورو من خلال تعاون استثمارى بين الجانبين، أكد الوزير على حرص الوزارة على إتمام هذا المشروع وأنه سيتم عرض الدراسة قريباً على القيادة السياسية وأنه بعد التصديق عليها سيتم التعاقد مع الاستشارى الخاص بالمشروع.

واستعرض الجانبان التعاون المشترك فى مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائى حيث أكد الوزير أنه جارى التنسيق مع جهات التمويل ومنها الوكالة الفرنسية للتنمية بواسطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإتمام هذا المشروع الهام الذى سيبلغ تكلفته 1.71 مليار دولار والذى سيشكل مع مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية نقلة نوعية كبيرة فى منظومة النقل الجماعى بمحافظة الإسكندرية.

 


خط ابو قير

خط سكة حديد ابو قير

النقل

الوكالة الفرنسية فى مصر

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