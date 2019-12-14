باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة بمجال الردع النووى.. أمريكا أى هجمات إيرانية تضر بنا سنرد عليها.. الجيش الليبى يدمر مواقع لتخزين طائرات تركية بمصراتة

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، امس الجمعة، إن المفاوضات بشأن العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لن تتم ضمن المهلة المحددة حتى نهاية 2020، أيا كان الثمن ، حسبما نشرت سكاى نيوز .

رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال