باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة بمجال الردع النووى.. أمريكا أى هجمات إيرانية تضر بنا سنرد عليها.. الجيش الليبى يدمر مواقع لتخزين طائرات تركية بمصراتة

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.
مقتل 23 جنديًا فى هجوم لطالبان فى جنوب شرقى أفغانستان
قتل 23 جنديًا أفغانيًا، من قبل مجموعة من المتسللين من حركة طالبان، فى إقليم جزنى جنوب شرقى أفغانستان.
حركة طالبان
كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى
أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية أجرت تجربة أخرى فى موقع لإطلاق الأقمار الصناعية، أمس الجمعة، لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى الاستراتيجى.
اطلاق صاروخ
بومبيو : أى هجمات من إيران تضر بأمريكا أو حلفائها سنرد عليها بحسم
أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن أي هجمات ستقوم بها إيران أو وكلائها تلحق الضرر بمواطني الولايات المتحدة أو بمصالحها أو بحلفائها سيتم الرد عليها باستجابة أمريكية حاسمة.
مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي
المجلس الأوروبى: إتمام "بريكست" لن يكون بأى ثمن
قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، امس الجمعة، إن المفاوضات بشأن العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لن تتم ضمن المهلة المحددة حتى نهاية 2020، أيا كان الثمن ، حسبما نشرت سكاى نيوز .
رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال
المستشارة الألمانية: لا داع لرفع العقوبات عن روسيا
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه برغم إحراز تقدم في قضية حل الصراع في منطقة دونباس بأوكرانيا لكن لا يوجد داع حاليا لرفع العقوبات عن روسيا.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
تركيا تواصل التعدى لنهب النفط.. طائرات تنطلق شمال قبرص لمرافقة سفن التنقيب
ذكرت وكالة أنباء، أن مجلس وزراء شمال قبرص التركي خصص مطارا على جزيرة قبرص المقسمة كقاعدة لطائرات تركية مسيرة ترافق سفن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وذلك في خطوة من المرجح أن تزيد من التوتر مع الاتحاد الأوروبي.
جزيرة قبرص الشمالية
قتلى مدنيون فى العراق بأسلحة كاتمة للصوت
أفاد مصدر أمني عراقي، امس الجمعة، بقيام مجهولين بقتل 3 مدنيين في حوادث متفرقة بمحافظة البصرة بأسلحة كاتمة للصوت ، حسبما نشرت سكاى نيوز .
العراق
الجيش الليبى يدمر مواقع تخزين الطائرات التركية بمصراتة
أعلن الجيش الوطني الليبي، امس الجمعة، أن سلاح الجو استهدف مواقع تخزين الطائرات التركية المسيرة (TB2) بالكلية الجوية العسكرية بمصراتة ، حسبما نشرت سكاى نيوز .
الجيش الليبى
لجنة لتصفية حزب "المؤتمر الوطنى" بالسودان وقرار بحل النقابات
أصدر الفريق ركن ياسر عبد الرحمن، رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب "المؤتمر الوطني" (الحزب الحاكم سابقا، والذي تم حله)، كما اصدر قرارا بحل المكاتب التنفيذية، ومجالس النقابات.
الفريق ركن ياسر عبد الرحمن
منعت مليشيا الحوثي فريقًا تابعًا لمنظمة الصليب الأحمر الدولي من الدخول إلى مدينة الدريهمي بعد الاتفاق على إدخال الفريق قافلة إغاثة واللقاء بالمدنيين المحاصرين بالمدينة الواقعة جنوب محافظة الحديدة الساحلية باليمن.
اليمن
طقس الخليج .. توقعات بسقوط امطار والكويت 23 درجة مئوية
نهارًا غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة وليلًا مائل للبروده ، وفرصة لسقوط الامطار .
مقالات صحف الخليج.. عبدالعليم محمد يناقش مواجهة فرنسا لـ"الإسلاموفوبيا".. جبريل العبيدى: طرابلس وساعة الحسم نحو التحرير.. محمد خليفة يسلط الضوء على الوضع فى لبنان
تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم السبت، العديد من القضايا الهامة أبرزها، مواجهة فرنسا للإسلاموفوبيا، و ساعة الحسم لطرابلس بعدما أعلن المشير حفتر تحرير طرابلس.
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