سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 07:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قتلى مدنيون فى العراق بأسلحة كاتمة للصوت

السبت، 14 ديسمبر 2019 07:00 ص
قتلى مدنيون فى العراق بأسلحة كاتمة للصوت العراق
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفاد مصدر أمني عراقي، امس الجمعة، بقيام مجهولين بقتل 3 مدنيين في حوادث متفرقة بمحافظة البصرة بأسلحة كاتمة للصوت ، حسبما نشرت سكاى نيوز .
 
ويتزامن ذلك مع استمرار الاحتجاجات في مدينة البصرة جنوب العراق رغم حملات الترهيب ضد المتظاهرين، الذين أكدوا بدورهم على سلمية التظاهرات لتحقيق مطالبهم، متهمين في الوقت نفسه الميليشيات المسلحة الموالية لإيران باستهداف المحتجين.
 
وفي وقت سابق ندد المرجع الديني، علي السيستاني، بقتل وخطف المحتجين خلال الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة أن يحافظ الجيش العراقي على مهنيته وحياده بعيدا عن أي تأثير خارجي.
 
وحث الدولة على السيطرة الكاملة على السلاح في البلاد، وعدم السماح بوجود عناصر مسلحة خارج شرعية الدولة، بعد هجوم دام شنه مسلحون ملثمون في بغداد.

البصرة

العراق

أسلحة كاتمة للصوت

علي السيستاني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العراق على صفيح ساخن.. المرجع الشيعى الأعلى يدين عمليات قتل وخطف المتظاهرين فى العاصمة بغداد.. "السيستانى" يطالب بالكشف عن منفذى عمليات الخطف ومحاسبتهم.. والمحتجون يرفعون أصواتهم لإسقاط مجلس النواب

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:00 م

تويتر يغلق حساب زعيم "عصائب أهل الحق" فى العراق.. اعرف السبب؟

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:34 م

الخارجية الروسية: نأمل أن يقدم العراق مرشحا لرئاسة الحكومة فى الموعد المقرر

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:30 م

المعارضة القطرية تكشف تحالف تميم مع الإخوان للسيطرة على حكومة العراق المقبلة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: 151 ألف رأس ماشية و7.5 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يومًا

الزراعة: 151 ألف رأس ماشية و7.5 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يومًا

الأقصر تستعد لظاهرة الانقلاب الشتوى بتعامد الشمس على معابد الكرنك 21 ديسمبر

الأقصر تستعد لظاهرة الانقلاب الشتوى بتعامد الشمس على معابد الكرنك 21 ديسمبر

7 معلومات عن منحة صندوق المناخ الأخضر لحماية الأراضى المنخفضة بالدلتا

7 معلومات عن منحة صندوق المناخ الأخضر لحماية الأراضى المنخفضة بالدلتا

أردوغان فى ورطة.. حزب على باباجان الجديد يستعد للظهور خلال أيام

أردوغان فى ورطة.. حزب على باباجان الجديد يستعد للظهور خلال أيام

الداخلية تبعث رسائل الأمن والسلام لضيوف العالم قبل بدء منتدى الشباب

الداخلية تبعث رسائل الأمن والسلام لضيوف العالم قبل بدء منتدى الشباب

رسائل عبد العال للوزراء والنواب فى أسبوع.. التهديد باستجواب الحكومة أخطرها

رسائل عبد العال للوزراء والنواب فى أسبوع.. التهديد باستجواب الحكومة أخطرها

صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة