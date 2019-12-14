كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى

رويترز

قالت وكالة‭‭ ‬‬الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية أجرت تجربة أخرى فى موقع لإطلاق الأقمار الصناعية، أمس الجمعة، لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى الاستراتيجى.

كانت الوكالة، ذكرت يوم الأحد، أن كوريا الشمالية أجرت تجربة "مهمة للغاية" فى موقع سوهاى لإطلاق الأقمار الصناعية، الذى تجرى فيه تجارب صاروخية، والذى قال مسئولون أمريكيون ذات مرة إن كوريا الشمالية وعدت بإغلاقه.

ووصف أحدث تقرير للوكالة، التجربة التى جرت أمس الجمعة، بأنها "تجربة ناجحة ذات أهمية كبيرة" لكن التقرير لم يوضح طبيعة التجربة.