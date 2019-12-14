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مليشيا الحوثى تنهب قافلة إمداد تابعة للصليب الأحمر فى محافظة الحديدة

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:00 ص
مليشيا الحوثى تنهب قافلة إمداد تابعة للصليب الأحمر فى محافظة الحديدة اليمن ارشيفية
ا ش ا

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 منعت مليشيا الحوثي فريقًا تابعًا لمنظمة الصليب الأحمر الدولي من الدخول إلى مدينة الدريهمي بعد الاتفاق على إدخال الفريق قافلة إغاثة واللقاء بالمدنيين المحاصرين بالمدينة الواقعة جنوب محافظة الحديدة الساحلية باليمن.
 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، أوضح أن مليشيا الحوثي الانقلابية، قامت بعد عملية المنع بالإستيلاء على المساعدات الإغاثية التي كان ينوي فريق الصليب الأحمر تقديمها للمدنيين.
 
وبحسب المركز فإن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوات يمينة مشتركة قد سهلت مرور القافلة في مناطق سيطرتهم بحسب الاتفاق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومليشيا الحوثي، غير أن الأخيرة تخلفت ومنعت الفريق من الدخول خشية انكشاف حقيقة إجرامهم بحق 80 مدنيًا تحتجزهم لاتخاذهم دروعًا بشرية.
 
 

مليشيا الحوثي

الصليب الأحمر

اليمن

تحالف دعم الشرعية

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