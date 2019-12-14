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المجلس الأوروبى: إتمام "بريكست" لن يكون بأى ثمن

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:00 ص
المجلس الأوروبى: إتمام "بريكست" لن يكون بأى ثمن شارل ميشال
وكالات

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قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، امس الجمعة، إن المفاوضات بشأن العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لن تتم ضمن المهلة المحددة حتى نهاية 2020، أيا كان الثمن ، حسبما نشرت سكاى نيوز .
 
وأوضح ميشال، ردا على سؤال بشأن المهلة الضيقة المتبقية للتفاوض بشأن اتفاق تجاري مع بريطانيا بعد بريكست المقرر في 31 يناير: "من غير الوارد إتمام المفاوضات بأي ثمن، يمكن إتمام المفاوضات حين نرى أن النتائج متوازنة وتضمن مراعاة مختلف المخاوف".
 
ويوم الجمعة، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم كما كان مقررا في 31 يناير القادم.
 
وقال جونسون في مؤتمر صحفي، إن نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان للبريكست.
 
وتابع قائلا: "سنتمكن الآن من تنفيذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون تردد أو تشكيك"، مضيفا أنه سيعمل على وضع نظام جديد للهجرة.
 
وفاز حزب المحافظين بزعامة جونسون بأغلبية كبيرة من المقاعد في البرلمان البريطاني، فمع إعلان نتائج 642 من أصل 650 مقعدا، وصل المحافظون إلى 358، بينما حصل حزب العمال على 203 مقاعد.

شارل ميشال

المجلس الأوروبي

بريطانيا

بريكست

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