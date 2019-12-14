طقس الخليج .. توقعات بسقوط امطار والكويت 23 درجة مئوية

وكالات

نهارًا غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة وليلًا مائل للبروده ، وفرصة لسقوط الامطار .

الكويت 23 درجة مئوية

نهارًا غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

ليلًا مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 20 كم/ساعة .

السعودية 24 درجة مئوية

حالة من عدم الاستقرار الجوي خاصة على المنطقة الشرقية و مناطق وسط السعودية.

الامارات 27 درجة مئوية

يتوقع أن تتأثر دولة الامارات بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من اليوم السبت، حيث تهطل زخات الأمطار الرعدية في العديد من المناطق الداخلية والساحلية و تكون غزيرة أحيانا.