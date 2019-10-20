أخبار × 24 ساعة..الرى: جنوب سيناء استقبلت 5 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار

إعداد سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الرى: جنوب سيناء استقبلت 5 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار.. صور

الرى: الوارد من مياه فيضان النيل الشهر الحالى لم يحدث منذ 50 عاما

"الزراعة" تبدأ إحلال وتجديد مزارع الفاكهة بأراضى الدلتا.. اعرف التفاصيل

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

التعليم تشدد على متابعة الإشراف اليومى وعدم غلق المدرسة لحين خروج جميع الطلاب

التموين: صرف 80% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

التأمين الصحى الشامل تحذر من مخاطر الكوليسترول وتنصح باستخدام زيت الزيتون

التنمية المحلية: نسعى لوضع حلول مبتكرة لحل مشكلة الزيادة السكانية

انهيار عقار بحى الخليفة وإخلاء عقارين مجاورين دون إصابات.. صور

التنمية المحلية تبدأ 3 دورات تدريبية لـ 148 من العاملين فى المحليات

الصحة توجه بتحويل مركز طبى فى جنوب سيناء لمركز لعلاج الأورام

بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر غدًا

الرى: توصيل المياه لترعة الشيخ جابر ضمن خطة تعمير سيناء

الأوقاف تخصص 600 ألف جنيه لاستخراج 10 آلاف بطاقة رقم قومى للمرأة المعيلة

التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد القمح لانتاج الخبز المدعم

الرى تنظم جلسة حول" استخدام موارد المياه غير التقليدية في ظل الندرة المائية"

وزير الأوقاف بـ"الدستورية": مبدأ سيادة القانون يؤسس للفرص المتكافئة للمواطنين

مصر تستضيف اجتماعات الدورة 91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

شروط جديدة لوظائف المعيدين والمدرسين المساعدين.. اعرف التفاصيل

مستشفيات جامعة عين شمس: بدء العمل بـ11 غرفة عمليات بنظام 7 كبسولات بالدمرداش