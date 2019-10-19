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التأمين الصحى الشامل تحذر من مخاطر الكوليسترول وتنصح باستخدام زيت الزيتون

السبت، 19 أكتوبر 2019 05:32 م
التأمين الصحى الشامل تحذر من مخاطر الكوليسترول وتنصح باستخدام زيت الزيتون التأمين الصحى الشامل تنصح باستخدام زيت الزيتون
كتب وليد عبد السلام

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كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن ضرورة اهتمام المواطنين بنظام غذائى صحى متكامل يستهدف عدم الاصابة بالأمراض الخطرة .
 
وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة إن زيت الزيتون يساعد على رفع نسبة الكوليسترول المفيد في الدم، ويقلل نسبة الكوليسترول الضار.
 
 
وحذرت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة من الاصابة بالكوليسترول للحماية من مضاعفاته الخطرة
 
 
 وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل : ينبغى على المواطن البعد عن الدهون والاعتماد على المأكولات الخالية من الدهون والزيوت المهدرجة .
 
 
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الصحة

منظومة التأمين الصحى الشامل

التأمين الصحى

زيت الزيتون

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