التعليم تشدد على متابعة الإشراف اليومى وعدم غلق المدرسة لحين خروج جميع الطلاب

كتب ـ محمود طه حسين

بعد نسيان طالبة وغلق باب الفصل والمدرسة عليها بإحدى مدارس محافظة كفر الشيخ، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المدارس بضرورة تشديد الإشراف اليومى وتفعيله بشكل كبير أثناء اليوم الدراسى لضبط الدراسة وضمان سلامة الطلاب.

وقالت مصادر مسئولة، فى تصريحات خاصة، إنه تم التنبيه على المدارس بضرورة التأكد من خروج جميع الطلاب قبل غلق باب الفصول والمدارس، وعدم ترك أى طفل فى المدرسة، موضحة أنه تم فتح تحقيق فى واقعة كفر الشيخ من قبل الوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيال الطلبة المقصرين.