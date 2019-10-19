سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 12:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تشدد على متابعة الإشراف اليومى وعدم غلق المدرسة لحين خروج جميع الطلاب

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:33 ص
التعليم تشدد على متابعة الإشراف اليومى وعدم غلق المدرسة لحين خروج جميع الطلاب طالبة كفر الشيخ
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد نسيان طالبة وغلق باب الفصل والمدرسة عليها بإحدى مدارس محافظة كفر الشيخ، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المدارس بضرورة تشديد الإشراف اليومى وتفعيله بشكل كبير أثناء اليوم الدراسى لضبط الدراسة وضمان سلامة الطلاب.
 
 
وقالت مصادر مسئولة، فى تصريحات خاصة، إنه تم التنبيه على المدارس بضرورة التأكد من خروج جميع الطلاب قبل غلق باب الفصول والمدارس، وعدم ترك أى طفل فى المدرسة، موضحة أنه تم فتح تحقيق فى واقعة كفر الشيخ من قبل الوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيال الطلبة المقصرين.

التربية والتعليم

كفر الشيخ

نسيان طالبة

اخبار التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم.. تعمل إيه لو ملقتش مؤهلك

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:41 م

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 تبدأ تسجيل بيانات المتقدمين.. التعليم: الفرصة متاحة لجميع المؤهلات.. نائب الوزير: مرتبات المعلمين الجدد لن تقل عن 1200 جنيه.. ووضع آليات لتحسن دخل المعلمين وإعلانها قريبًا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:16 م

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 .. اعرف الشهادات الدولية المعتمد للتأهيل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:10 م

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 .. اعرف آلية سداد رسوم التحقق من المستندات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:03 م

صور.. وزارة التربية والتعليم يكرم مدرس "العرض البانورامى" لنصر أكتوبر

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:31 م

فيديو لوزارة التربية والتعليم يوضح كيفية تحميل كتاب الباقة للصفوف الأولى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:36 م

نائب وزير التربية والتعليم يكشف عدد طلاب ومدارس "الفنى" فى مصر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

لحظة سقوط ليدي جاجا من أعلى المسرح بعد رقصها مع أحد المعجبين..اعرف الحكاية

لحظة سقوط ليدي جاجا من أعلى المسرح بعد رقصها مع أحد المعجبين..اعرف الحكاية

معركة الكلاسيكو بين رابطة الليجا ضد البارسا والريال حديث صحف إسبانيا

معركة الكلاسيكو بين رابطة الليجا ضد البارسا والريال حديث صحف إسبانيا

نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة.. وحل الأزمة يحتاج قرارات جريئة

نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة.. وحل الأزمة يحتاج قرارات جريئة

إحالة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى للجنايات بقضية تهريب الآثار

إحالة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى للجنايات بقضية تهريب الآثار

النجم الساحلى يغرق فى بحر الأزمات قبل مواجهة الأهلي.. رضا شرف الدين يستقيل من رئاسة النادى.. كريم حقى يترك منصب المدير الرياضى بعد أسبوعين من توليه المهمة.. والفريق بدون مدرب بعد إقالة البنزرتى والمحمدى

النجم الساحلى يغرق فى بحر الأزمات قبل مواجهة الأهلي.. رضا شرف الدين يستقيل من رئاسة النادى.. كريم حقى يترك منصب المدير الرياضى بعد أسبوعين من توليه المهمة.. والفريق بدون مدرب بعد إقالة البنزرتى والمحمدى

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم تنطلق فى الواحدة والنصف ظهرًا

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم تنطلق فى الواحدة والنصف ظهرًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة