التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

كتب محمود طه حسين

أثارت واقعة نسيان طالبة فى إحدى مدارس كفر الشيخ وغلق المدرسة عليها الأسبوع الماضى ردود فعل كبيرة بين أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعى مطالبين بضمانات حرصا على سلامة الطلاب حتى مغادرة اليوم الدراسى، اليوم السابع" يستعرض أبرز تعليمات الوزارة فى هذا الشأن.

1ـ استقبال الطلاب من قبل المعلمين مع بداية اليوم الدراسى ومتابعة دخولهم ووقوفهم طابور الصباح.

2ـ حصر نسب الغياب والحضور ومعرفة أسباب الغياب.

3ـ إخطار أولياء الأمور بتغيب الطلاب لمعرفة السبب وراء تغيب الطالب.

4ـ متابعة وتفعيل الإشراف اليومى خلال اليوم الدراسى.

5ـ عدم ترك الفصل والحصص الاحتياطية دون معلمين حتى لا يتعرض الطلاب لمشاجرات أو مشكلات مع بعضهم البعض.

6ـ الحرص على تفتيش الفصول قبل غلق المدرسة للتأكد من مغادرة جميع الطلاب وخاصة فى حمامات المدرسة والأدوار العليا.

7ـ أخر الأشخاص يغادرون من المدرسة هى إدارتها من مديرين ووكلاء ومشرفين.

8ـ التنبيه على الطلاب بعدم اللعب فى أماكن مغلقة داخل المدرسة.