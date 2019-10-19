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انهيار عقار بحى الخليفة وإخلاء عقارين مجاورين دون إصابات.. صور

السبت، 19 أكتوبر 2019 07:12 م
انهيار عقار بحى الخليفة وإخلاء عقارين مجاورين دون إصابات.. صور انهيار عقار بالخليفة دون اصابات
كتب سيد الخلفاوى

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تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة إشارة بسقوط جزء من عقار رقم 3 عطفة حسن أفندى بحى الخليفة، على العقار رقم 24 و26 درب الحبالة السيدة عائشة.
 
 
وفى السياق أكد حى الخليفة أن العقار المشار إليه خالى من السكان ولا توجد اى إصابات أو وفيات، وتم إخلاء السكان من العقارين 24 و 26 درب الحبالة دون المنقولات، حرصا على سلامتهم، لحين فحص العقارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وحرر مسئولى الحى محضر بالواقعة بقسم شرطة الخليفة.
 
انهيار عقار بالخليفة دون اصابات (2)
انهيار عقار بالخليفة دون اصابات 

انهيار عقار بالخليفة دون اصابات (3)
انهيار عقار بالخليفة دون اصابات 

انهيار عقار بالخليفة دون اصابات (4)
انهيار عقار بالخليفة دون اصابات 
انهيار عقار بالخليفة دون اصابات (5)
انهيار عقار بالخليفة دون اصابات 

انهيار عقار بالخليفة دون اصابات (1)
انهيار عقار بالخليفة دون اصابات 

 


الخليفة

سقوط عقار

انهيار عقار

حي الخليفة

القاهرة

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