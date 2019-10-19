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التموين: صرف 80% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:54 م
التموين: صرف 80% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن سلع تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر أكتوبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 80% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مشروع ربط منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة بمخازن الجملة والتجزئة إلكترونيًا، بهدف ضبط منظومة المنتجات وكذلك منع التلاعب، إضافة إلى سهولة جرد المخازن ومعرفة الأرصدة فى كل المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وكذلك السلع التى بها نقص، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد من السلع خاصة الأساسية.

وقامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببدء تنفيذ مشروع ربط المجمعات الاستهلاكية فى العديد من الشركات التابعة بهدف حصر نواقص السلع ومعرفة احتياجات كل فرع مما سيؤدى إلى تمكن الوزارة من التعاقد على شراء المنتجات والسلع الغذائية وفقا لاحتياجات كل منطقة، وكذلك معرفة السلع التى يزداد الإقبال على شرائها من قبل المواطنين.


التموين

السلع التموينية

السلع المدعمة

مقررات شهر أكتوبر

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