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الإثنين، 09 يوليه 2018 07:39 م
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حصاد العالم.. خطة كويتية تحسبا لأى تهديد إيرانى للملاحة فى مضيق هرمز

الإثنين، 09 يوليه 2018 07:13 م
حصاد العالم.. خطة كويتية تحسبا لأى تهديد إيرانى للملاحة فى مضيق هرمز مضيق هرمز
كتب: محمد محسن أبو النور
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نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، إلا أن مسألة أطفال الكهف فى تايلاند فضلا عن الخطة الاحترازية الكويتية تحسبا لأى تهديد للملاحة فى مضيق هرمز، سيطرت على المتابعات الدولية، فى حين سيطر حكم القضاء العسكرى بحق ضابطة اختلقت أدلة ضد "فنان" بالتخابر مع إسرائيل، على المتابعات العربية.

 

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