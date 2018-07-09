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الإثنين، 09 يوليه 2018 06:20 م
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الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة غربى مديرية القبيطة فى لحج

الإثنين، 09 يوليه 2018 05:37 م
الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة غربى مديرية القبيطة فى لحج الجيش اليمنى
أ ش أ
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تمكنت قوات الجيش اليمنى ، بدعم من المقاومة الشعبية وطيران التحالف العربى ، من تحرير هنجر الكهرباء بمنطقة المرابحة ، وذلك خلال مواصلة تقدمها بمديرية القبيطة شمالى محافظة لحج ، وسط خسائر كبيرة فى صفوف مليشيات الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكرى قوله ، اليوم الإثنين ، إن قوات الجيش ، بدعم من المقاومة ، تخوض معارك عنيفة ضد المليشيات غربى مديرية القبيطة ، ما أسفر عن تحرير هنجر الكهرباء بمنطقة المرابحة وإيقاع قتلى وجرحى من عناصر المليشيات ، بالإضافة إلى اعتقال ثمانية آخرين فى منطقة عتريم غرب القبيطة ، ومحاصرة مجموعة من عناصر المليشيات فى مدرسة ثباب.

وأشار المصدر إلى أن المعارك لا تزال محتدمة فى منطقة المقصوب، حيث تمضى قوات الجيش نحو تطهير جميع المناطق المطلة على الطريق العام الرابط بين محافظتى لحج وتعز واستكمال تحرير مديرية القبيطة من المليشيات والتقدم نحو مدينة الراهدة جنوبى تعز.

وفى السياق ، أعلن مدير عام شرطة محافظة صعدة العميد خالد الخلاسى وصول الدفعة الأولى من قوات الأمن التابعة لإدارة شرطة محافظة صعدة إلى محور علب شمالى المحافظة لاستلام المناطق المحررة وتأمينها ، مشيرا إلى أن من ضمن مهام هذه القوات الأمنية استلام المناطق المحررة والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.


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