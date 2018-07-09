حزب العمال الكردستانى: مقتل 3 جنود أتراك شمالى أربيل

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أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة جنود أتراك فى منطقة بارزان شمالى أربيل.

وقال الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - شنت قواتنا هجوما عنيفا على مواقع الجيش التركى فى مرتفع كردى خودى بمنطقة بارزان، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أتراك.

وأضاف الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى أن المدفعية التركية قصفت المناطق المحيطة بموقع الهجوم عقب انتهاء العملية.

وكان الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى قد أعلن عن تنفيذ عدة هجمات ضد الجيش التركى فى المناطق الحدودية شمال أربيل، فيما يواصل الجيش التركى قصف مواقع مسلحى العمال الكردستانى بشكل مكثف.