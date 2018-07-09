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الإثنين، 09 يوليه 2018 06:20 م
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السعودية تمنح 12 امرأة رخصة القيام ببعض أعمال كتّاب العدل

الإثنين، 09 يوليه 2018 05:28 م
السعودية تمنح 12 امرأة رخصة القيام ببعض أعمال كتّاب العدل
أ ف ب
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منحت وزارة العدل السعودية، اليوم الاثنين، 12 امرأة رخصة للقيام ببعض أعمال كتّاب العدل، لأول مرة فى تاريخها، فى خطوة تأتى بعد أكثر من اسبوعين من بدء السماح للنساء بقيادة السيارة فى المملكة.

وقالت الوزارة، فى بيان، أن الاختصاصات الممنوحة للنساء الـ12 "الموثّقات" تتمثل فى إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن النساء اللواتى حصلن على رخصة مزاولة هذه المهنة هن من بين 1313 موثقا يعملون فى آنحاء مختلفة من السعودية منذ بدء السماح بمزاولة هذه المهنة فى 2017.

 


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