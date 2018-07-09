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الإثنين، 09 يوليه 2018 07:38 م
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زعيم المعارضة البريطانية: الحكومة غير قادرة على تأمين إتفاق جيد مع أوروبا

الإثنين، 09 يوليه 2018 06:45 م
زعيم المعارضة البريطانية: الحكومة غير قادرة على تأمين إتفاق جيد مع أوروبا جريمى كوربين وماى
أ ش أ
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هاجم زعيم المعارضة البريطانية جريمى كوربين، رئيسة الوزراء تريزا ماى وحكومتها، متهما إياهم بعدم القدرة على تأمين اتفاق جيد لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبى ، وقال إن الحكومة فشلت حتى الآن فى تشكيل جبهة موحدة.

وكان وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، ووزير شؤون "البريكست" ديفيد ديفيز، ونائبه، قد قدموا استقالتهم احتجاجا على خطة ماى فى التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

وقال زعيم حزب العمال ـ فى كلمة أمام مجلس العموم البريطانى، اليوم الإثنين ـ " هذه فوضى من صنع تريزا ماى ، رئيسة الوزراء تتراجع عن الخطوط الحمراء التى وضعتها فى خطتها التى تم الإعلان عنها فى مقرها الريفى (التشيكرز) يوم الجمعة الماضي".

وشهدت جلسة مجلس العموم اليوم جدالا حادا بين الحزبين العمال والمحافظين، حيث يستغل الأول الأزمة السياسية العاصفة التى تضرب بالحزب حاليا لمحاولة دفعه نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة ، تبدو نتائجها حاليا ليست فى صالح الحزب الحاكم.

ويبدو حزب المحافظين حاليا غير قادر على إتمام "البريكست"، مع انقسام الحزب بين مؤيد لرئيسة الوزراء ومعارض لها.

وتراجع الجنيه الإسترلينى أمام الدولار بعد أن ارتفع صباح اليوم ليسجل 1.3250 دولار ، منخفضا بأكثر من نصف سنت، بعد استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون، وهو ما أدى إلى إثارة موجة من الغموض السياسى فى البلاد.


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بريطانيا

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