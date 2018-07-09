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الإثنين، 09 يوليه 2018 07:40 م
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ماى: على الاتحاد الأوروبى تغيير المسار وإلا انسحبت بريطانيا دون اتفاق

الإثنين، 09 يوليه 2018 06:00 م
ماى: على الاتحاد الأوروبى تغيير المسار وإلا انسحبت بريطانيا دون اتفاق ماى
رويترز
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ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الاثنين أنه ينبغى للاتحاد الأوروبى أن يتعامل بإيجابية مع مقترحها الجديد لخروج بلادها من التكتل وإلا جازف بانسحاب بريطانيا دون اتفاق.

وقالت ماى، بعد قليل من استقالة اثنين من كبار وزراء حكومتها احتجاجا على خططها الخاصة بالانسحاب، إن عروض بروكسل غير مقبولة.

وأضافت ماى للبرلمان "ما نقترحه يمثل تحديا للاتحاد الأوروبى، فهو يلزمه بالتفكير مجددا وبتجاوز المواقف التى اتخذها حتى الآن والموافقة على توازن عادل للحقوق والالتزامات".

وأشادت ماى بوزير الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى ديفيد ديفيز اللذين استقالا احتجاجا على خطتها للانسحاب، مما أثار أزمة داخل حكومتها.

 

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