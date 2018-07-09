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الإثنين، 09 يوليه 2018 07:41 م
خالد صلاح
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مقتل وإصابة 11 شخصًا بينهم قيادى بطالبان فى انفجارين بشرق أفغانستان

الإثنين، 09 يوليه 2018 06:10 م
مقتل وإصابة 11 شخصًا بينهم قيادى بطالبان فى انفجارين بشرق أفغانستان أفغانستان
أ ش أ
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قُتل 11 شخصًا من بينهم قيادى فى حركة طالبان ومدنيون فى انفجارين منفصلين فى إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

وذكرالمكتب الإعلامى لحكومة الإقليم، اليوم الأثنين، فى بيانٍ له - أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية- إن انفجارا وقع فى منطقة خوجيانى حوالى الساعة التاسعة صباحًا، بالتوقيت المحلى، مما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما قيادى فى حركة طالبان والآخر مدني.

وشدد البيان على أن القيادى التابع لحركة طالبان يُدعى ظابط خان ويٌعرف بزرقاوى.

وبعد نحو ساعة من الانفجار الأول، استهدف انفجار آخر حشدا من الناس فى منطقة للتنزه فى حى تشابارهار، مما أسفر عن إصابة ما لايقل عن تسعة مدنيين.

ووفقًا لحكومة الإقليم، تم نقل الجرحى المدنيين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ولم تُعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما فى ذلك حركة طالبان، على الحادثين حتى الآن .

 

 


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