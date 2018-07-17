حصاد العالم.. الاتحاد الأوروبى يرفض الطلب الأمريكى بعزل إيران اقتصاديًا

كتب: محمد محسن أبو النور

نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، إلا أن تأكيد الاتحاد الأوروبى رفضه الطلب الأمريكى بعزل إيران اقتصاديًا، إلى جانب قمة هلسنكى، سيطرت على المتابعات الدولية، فى حين سيطر الوضع فى السعودية والسودان وسوريا على المتابعات العربية.

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الاتحاد الأوروبى يرفض الطلب الأمريكى بعزل إيران اقتصاديا

بوتين يشيد بـ"كفاءة" ترامب بعد القمة ويؤكد: واسع الاطلاع

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السودان يدعو النقد الدولى لمساعدته فى توفير الدعم المالى والفنى

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