أكاديمية طيران سعودية تدرب نساء على قيادة الطائرات

رويترز

بعد إنهاء حظر استمر عشرات السنوات على قيادة النساء للسيارات فى السعودية حيث بدأ تخفيف القيود الاجتماعية، تفتح أكاديمية طيران فى المملكة أبوابها للنساء.

وتلقت أكاديمية أوكسفورد للطيران، وهى أكاديمية رائدة فى مجال التدريب على الطيران وتعيين الطواقم، طلبات التحاق من مئات النساء اللائى يأملن فى بدء التدريب فى سبتمبر أيلول فى فرع جديد للأكاديمية فى مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وقالت دلال يشار التى تأمل فى أن تصبح قائدة طائرة مدنية "أنا بشوف إنها فرصة رائعة خصوصا للمرأة بأنها توفر لها أكاديمية عريقة زى أوكسفورد.. الناس كانت تطلع برا بعثات وهذا شيء يكون صعب على المرأة أكتر من الرجل".

وأضافت "جه (جاء) الانفتاح للمرأة فى جميع المجالات بإمكانها تبدع فى كل إلى تبغاه (تريده).. ما صرنا فى زمن إن لأ المجالات تبقى محدودة.. المرأة الآن مفتوح لها فى كل مجال.. عندك الرغبة.. عندك القدرة."

والأكاديمية جزء من مشروع يتكلف 300 مليون دولار ويتضمن ثلاث مراحل، أولها أكاديمية الطيران التى تقبل حاليا طلبات الالتحاق. وتشمل المرحلتان الأخريان من المشروع مدرسة لصيانة الطائرات ومركزا دوليا لمحاكاة الطيران فى المطار.

وقال المدير التنفيذى للأكاديمية فى الدمام عثمان المطيرى إن الطلاب سيقضون ثلاثة أعوام من التدريب الأكاديمى والعملى فى الأكاديمية.

ورفع الشهر الماضى حظر على قيادة النساء للسيارات، كان يعتبر رمزا على قمع النساء فى المملكة، فى إطار إصلاحات شاملة دفع بها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية.