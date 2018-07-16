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الإثنين، 16 يوليه 2018 09:11 م
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الاتحاد الأوروبى يرفض الطلب الأمريكى بعزل إيران اقتصاديا

الإثنين، 16 يوليه 2018 08:50 م
الاتحاد الأوروبى يرفض الطلب الأمريكى بعزل إيران اقتصاديا وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى
أ ف ب
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رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى الإثنين طلب الولايات المتحدة عزل إيران اقتصاديا، وأقروا آلية قضائية لحماية الشركات الأوروبية الموجودة فى هذا البلد من العقوبات الأمريكية المحتملة، حسب ما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيريني.

وقالت موجيرينى فى ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبى فى بروكسل "لقد اقرينا تحديث نظام العرقلة، وسنتخذ كل الاجراءات لجعل ايران قادرة على الاستفادة اقتصاديا من رفع العقوبات".

وسيصبح قانون العرقلة الأوروبى نافذا فى السادس من اغسطس، وهو تاريخ بدء تطبيق اول دفعة من العقوبات نوفمبر خلال انتخابات منتصف الولاية فى الولايات المتحدة.

والهدف من هذا القانون الذى اعتمد للمرة الأولى عام 1996 هو عرقلة تطبيق العقوبات الاميركية على الشركات والاشخاص فى العالم، بموجب ما يعرف بمبدأ عالمية القانون الاميركي. والمعروف ان شركات اوروبية عملاقة مثل توتال النفطية الفرنسية قررت الانسحاب من إيران ما لم تستفد من استثناء من العقوبات الأمريكية.

ورفضت واشنطن حتى الأن استثناء الشركات الأوروبية من العقوبات التى يمكن ان تفرض عليها ما لم توقف تعاملها مع إيران.

واقرت موجيرينى بأن "التطبيق لن يكون سهلا لان وزن الولايات المتحدة فى الاقتصاد العالمى لا يستهان به".

واضافت "لست قادرة الان على التأكيد بان جهودنا ستكون كافية، الا اننا سنبذل كل ما فى وسعنا لتجنب موت الاتفاق النووى مع ايران، لان التداعيات عندها ستكون كارثية على الجميع".

من جهته شدد وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان على "ضرورة افساح المجال امام ايران للمضى فى بيع نفطها".

وتابع "ان الاتحاد الاوروبى والدول الاخرى الموقعة على الاتفاق الموقع مع طهران عام 2015 اى الصين وروسيا، تعمل على ايجاد آلية مالية تضمن لايران ان تبقى قادرة على تصدير نفطها".

وتفيد معلومات اوروبية ان الدولة الايرانية جنت عام 2017 نحو 50 مليار دولار من الايرادات، غالبيتها العظمى من النفط لان صادرات الغاز ضعيفة جدا ولم تتجاوز العشرة مليارات متر مكعب عام 2017.

وتصدر ايران 3،8 مليون برميل نفط يوميا، يشترى الاتحاد الاوروبى 20% منها والصين ودول آسيوية اخرى 70%، حسب الارقام الاوروبية.

وافاد مصدر دبلوماسى ان اجهزة مفوض الطاقة فى الاتحاد الاوروبى ميغيل اريان كانيتى تعمل على انشاء هذه الالية "على ان يتم اعداد اقتراحات بهذا الصدد".

وسيتم شراء النفط الايرانى باليورو وليس بالدولار عبر تحويلات بين المصارف المركزية الاوروبية والمصرف المركزى الايرانى.


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