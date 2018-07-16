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الإثنين، 16 يوليه 2018 09:11 م
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السودان يدعو النقد الدولى لمساعدته فى توفير الدعم المالى والفنى

الإثنين، 16 يوليه 2018 08:10 م
السودان يدعو النقد الدولى لمساعدته فى توفير الدعم المالى والفنى الرئيس السودانى عمر البشير
أ ش أ
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دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، الدكتور محمد عثمان الركابى، صندوق النقد الدولى، للعمل مع المانحين على توفير الدعم المالى والفنى لبلاده، للمساهمة فى عملية الإصلاح الاقتصادى وتخفيف أعباء آثارها على الشعب السوداني.

جاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال لقائه ببعثة صندوق النقد الدولى التى تزور السودان، وذلك بحضور وزير الدولة بالمالية السودانية طارق حسن شلبى، ومحافظ البنك المركزى بالإنابة، وفنيين من الوزارة والبنك.


وقال الركابى، إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولى تأتى فى إطار المشاورات المستمرة مع السودان، داعيًا الصندوق لمساعدة السودان فى فتح علاقاته المصرفية مع البنوك العالمية بعد رفع الحظر الاقتصادى الأمريكى عليه.


يذكر أن، بعثة صندوق الدولى زارت وزارات المالية والنفط والغاز وبنك السودان المركزى والجمارك والضرائب.


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