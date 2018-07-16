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بوتين يشيد بـ"كفاءة" ترامب بعد القمة ويؤكد: واسع الاطلاع

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:40 م
بوتين يشيد بـ"كفاءة" ترامب بعد القمة ويؤكد: واسع الاطلاع بوتين وترامب
أ ف ب
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أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكى دونالد ترامب كمحاور جيد واسع الاطلاع بعد قمة جمعت بينهما الإثنين فى هلسنكي.

وقال بوتين فى مقابلة مع "القناة الأولى" الروسية الرسمية اجريت بعد المؤتمر الصحافى المشترك ان ترامب "شخص كفؤ بشكل جيد، يعرف المادة، يستمع ويأخذ بالحجج".

أضاف بوتين "فى بعض المسائل يتشبث برأيه"، معطيا كمثال على ذلك قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى مع ايران.

وقال بوتين ان ترامب "محاور مثير للاهتمام"، وذلك بعد محادثاتهما التى استمرت لساعات.

وأضاف "الجميع يعتقدون انه رجل اعمال حصرا. انا لا اعتقد ان الأمر كذلك، لأنه فعليا رجل سياسة الآن".

واعتبر بوتين ان ترامب "يعرف كيف يستمع، وينصت لما يريده الناخب والرأى العام منه، وهو يقوم بعمل جيد فى هذا الشأن".

وقال ان موعد اجتماعهما المقبل لم يتم تحديده، لكنهما قد يلتقيان خلال مناسبة فى آسيا او خلال قمة العشرين فى الأرجنتين.


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